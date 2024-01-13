القاهرة.. مصر تنفي الأكاذيب الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان، إلى أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.