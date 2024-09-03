غرق باخرة إيرانية بالمياه الكويتية.. انتشال 3 جثث وجارٍ البحث عن مفقودين

وأشار "بسنده" إلى أنه بعد التنسيق اللازم بين مراكز البحث والإنقاذ البحري في البلدين، تمت في الكويت جهود ومشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية لتسريع عملية إنقاذ طاقم الباخرة الذي يضم 6 أفراد، وفقاً لروسيا اليوم.