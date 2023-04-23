الخرطوم.. الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على دبلوماسيين

وقالت القوات التي تخوض معارك في مواجهة الجيش السوداني منذ أسبوع أسفرت عن مقتل المئات، في تغريدة على تويتر إن "قيادة قوات الدعم السريع نسقت مع مهمة للقوات الأمريكية مؤلفة من ست طائرات لإجلاء دبلوماسيين وعائلاتهم صباح الأحد" من السفارة الأمريكية.