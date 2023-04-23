الخرطوم.. الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على دبلوماسيين

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الأحد، أنها قدمت المساعدة لقوات أمريكية عملت على تنفيذ مهمة إخلاء سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم التي تشهد نزاعًا عنيفًا.
وقالت القوات التي تخوض معارك في مواجهة الجيش السوداني منذ أسبوع أسفرت عن مقتل المئات، في تغريدة على تويتر إن "قيادة قوات الدعم السريع نسقت مع مهمة للقوات الأمريكية مؤلفة من ست طائرات لإجلاء دبلوماسيين وعائلاتهم صباح الأحد" من السفارة الأمريكية.
ودعا البابا فرنسيس الأحد إلى "الحوار" في مواجهة الوضع "الخطير" في السودان في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.
وقال البابا خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس: "للأسف فإن الوضع يبقى خطرًا في السودان، ولهذا أجدد دعوتي لوقف العنف في أسرع وقت ولاستئناف الحوار".
واتهم الجيش السوداني، الأحد، قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية بارتكاب عدة "اعتداءات" على بعثات دبلوماسية أجنبية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
وذكر الجيش في بيان، أن "الدعم السريع" قامت "بالاعتداء اليوم (الأحد) على موكب إخلاء أفراد السفارة القطرية المتجه إلى بورتسودان (شرق) وقامت بنهب أموالهم وجميع حقائبهم وهواتفهم النقالة".
وأضاف: "تمت سرقة السيارة الدبلوماسية الخاصة بالسفير الماليزي أثناء تسوقه بعد إنزاله من عربته وهروبهم بها والاعتداء على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء".
وتعتزم تركيا الاحد إجلاء مواطنيها من السودان حيث دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية مساء السبت.
وقالت الوزارة في بيان "تقرر في 23 أبريل ضمان إعادة مواطنينا الموجودين في مناطق النزاع برًا عبر المرور بدولة ثالثة" دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا اليوم الأحد إن بلاده انضمت إلى الجهود الدولية المبذولة لإجلاء الرعايا من السودان.
وكتب هوكسترا على تويتر: "عملية جارية تقوم بها عدة دول لإجلاء الرعايا من السودان. وتشارك هولندا مع فريق من الأردن. وسيبذلون كل ما في وسعهم لإخراج الهولنديين من هناك سالمين في أسرع وقت ممكن".