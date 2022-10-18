أستراليا تتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. والأخيرة تصاب بخيبة أمل عميقة

تراجعت أستراليا اليوم (الثلاثاء) عن قرار الحكومة السابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
وذكرت وزيرة الشؤون الخارجية بيني وونغ، أن "أستراليا ستظل دائمًا صديقة مخلصة لإسرائيل، وأنها ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش بموجبه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بسلام داخل حدود معترف بها دوليًّا".
وأضافت "بيني وونغ" في بيان نقلته "رويترز"، أن "الحكومة تجدد التزام أستراليا بالجهود الدولية في السعي المسؤول إلى إحراز تقدم نحو حل دولتين عادل ودائم".
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن خيبة أمل عميقة إزاء القرار؛ مشيرة إلى أنها ستستدعي السفير الأسترالي.
وكان رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون، قد تراجع في ديسمبر 2018 عن سياسة متبعة إزاء الشرق الأوسط منذ عقود؛ معلنًا أن أستراليا اعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها لن تنقل سفارتها إلى هناك على الفور.