أستراليا تتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. والأخيرة تصاب بخيبة أمل عميقة

وكان رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون، قد تراجع في ديسمبر 2018 عن سياسة متبعة إزاء الشرق الأوسط منذ عقود؛ معلنًا أن أستراليا اعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها لن تنقل سفارتها إلى هناك على الفور.