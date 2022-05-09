"z" في السماء.. "بوتين" لجنوده: الغرب كان يخطط ويستعد لغزونا!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال احتفال بلاده، اليوم الإثنين، بالذكرى الـ 77 لانتصارها على ألمانيا النازية، إن "الغرب كان يستعد لغزو أراضي روسيا".
وأضاف "بوتين"، أن الغرب لم يرد الإنصات إلى روسيا و"كانت لديه خطط أخرى"، مشيراً إلى أن حلف شمال الأطلسي كان يثير تهديدات على حدود روسيا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال "بوتين" للجنود خلال عرض عيد النصر: "أنتم الآن تحاربون من أجل أمن روسيا".
وبدأت صباح اليوم احتفالات روسيا بالذكرى الـ 77 لانتصارها على "هتلر"؛ حيث يقام عرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو للاحتفال بهذه المناسبة، يشارك فيه نحو 11 ألف جندي، وتشارك أيضاً دبابات ومعدات عسكرية أخرى.
وستشكل ثماني طائرات مقاتلة الحرف "زد" في السماء، وهو الرمز الرسمي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويرمز الحرف "زد" إلى عبارة روسية "ذا بوبيدو" التي تعني "من أجل النصر".
ويشير الكرملين إلى غزوه أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير الماضي، إلى أنه "عملية عسكرية خاصة".