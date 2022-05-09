"z" في السماء.. "بوتين" لجنوده: الغرب كان يخطط ويستعد لغزونا!

وأضاف "بوتين"، أن الغرب لم يرد الإنصات إلى روسيا و"كانت لديه خطط أخرى"، مشيراً إلى أن حلف شمال الأطلسي كان يثير تهديدات على حدود روسيا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.