على وقع المظاهرات الإيرانية.. أمريكا: نساعد المحتجين للتواصل مع الخارج

على وقع استمرار الاحتجاجات في إيران للأسبوع الرابع على التوالي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن واشنطن تعمل على حلول تساعد الإيرانيين المحتجين على التواصل مع الخارج.
إلى ذلك، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" اليوم بانقطاع خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الأحواز عاصمة محافظة خوزستان وسط استمرار الاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني.
وكان العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية أكدوا مواصلتهم تقديم المساعدة لتيسير تواصل المحتجين، كاشفين تعاملهم مع شركات تكنولوجيا لتوفير خدمة الإنترنت.
وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، مساء الأربعاء لشبكة "إيران إنترناشيونال": "منذ إصدار رخصة الإعفاء لتصدير معدات وخدمات الاتصالات إلى إيران، اتخذت الشركات قرارات للاستفادة من هذه الفرصة وتسهيل توفير البرمجيات والأجهزة للإيرانيين"، بحسب "العربية.نت".
كما شدد على أن "النظام الإيراني استبدادي يسعى للسيطرة على تبادل المعلومات بين المواطنين وبقية العالم، وإعفاء الحكومة الأمريكية يمكن أن يوفر بعض الأدوات للشعب الإيراني للتواصل مع العالم الخارجي".
إلى ذلك، أكد أن الإدارة الأمريكية ستفعل "كل ما في وسعها لمساعدة الشعب الإيراني من أجل إیصال صوته في الداخل والخارج، مع الاستمرار في الوقت نفسه بفرض العقوبات على المسؤولين بسبب هذا القمع".
يُذكر أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الواسعة في 16 سبتمبر عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي عناصر ما يُعرف بالشرطة الدينية، عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل متقطع. فقد أعلنت شبكة "نت بلوكس"، وهي هيئة مراقبة حرية الإنترنت حول العالم، أن اضطراباً واسع النطاق في الوصول إلى الإنترنت شهدته إيران منذ صباح الأربعاء، تزامناً مع الدعوة إلى تنظيم تظاهرات واسعة على مستوى البلاد.
وقد أشعلت وفاة "أميني" منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.