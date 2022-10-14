على وقع المظاهرات الإيرانية.. أمريكا: نساعد المحتجين للتواصل مع الخارج

يُذكر أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الواسعة في 16 سبتمبر عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي عناصر ما يُعرف بالشرطة الدينية، عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل متقطع. فقد أعلنت شبكة ‏ "نت بلوكس"، وهي هيئة مراقبة حرية الإنترنت حول العالم، أن اضطراباً واسع النطاق في الوصول إلى الإنترنت شهدته إيران منذ صباح الأربعاء، تزامناً مع الدعوة إلى تنظيم تظاهرات واسعة على مستوى البلاد.