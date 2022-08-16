برلماني إيراني: نستطيع استئجار "بلطجية" في نيويورك للانتقام

هدّد النائب في البرلمان الإيراني محمد جواد كريمي قدوسي، بأن بلاده قادرة على الانتقام من المسؤولين الأمريكيين عن طريق تجنيد عملاء من بين المواطنين هناك، أو دفع الأموال إلى البلطجية في أزقة حي مانهاتن بنيويورك.
وأعرب النائب الإيراني عن قناعته بأن إرسال طهران عملاء إلى الولايات المتحدة للانتقام من المسؤولين الأمريكيين سيكون خطيراً للغاية.
ونفى "قدوسي"، بحسب موقع "إيران إينترنشنال"، اليوم الثلاثاء، أي صلة بين هادي مطر، الذي طعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك الأسبوع الماضي، والحرس الثوري.
وأضاف: أشخاص مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، "يستحقون الموت على جرائمهما"، ولا سيما قتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لكن الجمهورية الإسلامية لديها مؤيدون متحمسون يدعمون مواقف طهران، "وأينما تسنح لهم هذه الفرصة، فسوف ينتقمون منهما".