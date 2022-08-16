برلماني إيراني: نستطيع استئجار "بلطجية" في نيويورك للانتقام

هدّد النائب في البرلمان الإيراني محمد جواد كريمي قدوسي، بأن بلاده قادرة على الانتقام من المسؤولين الأمريكيين عن طريق تجنيد عملاء من بين المواطنين هناك، أو دفع الأموال إلى البلطجية في أزقة حي مانهاتن بنيويورك.