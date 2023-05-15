الرئيس الأوكراني يصل إلى بريطانيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن، اليوم (الاثنين)، بحسب ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.
وقال " زيلينسكي" في تغريدة: "كانت المملكة المتحدة رائدة في تزويدنا بمعدات برية وجوية إضافية. وسيستمر هذا التعاون"، وفقاً لـ"رويترز".
ويلتقي "زيلينسكي" رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي وعد بتسليم مئات الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية إلى كييف قريباً.
وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني في إطار جولة أوروبية قادته إلى روما وبرلين وباريس، بحث فيها عن تعهد عسكري إضافي من حلفائه قبل الهجوم المضاد، الذي يعده جيشه ضد القوات الروسية.