الرئيس الأوكراني يصل إلى بريطانيا

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني في إطار جولة أوروبية قادته إلى روما وبرلين وباريس، بحث فيها عن تعهد عسكري إضافي من حلفائه قبل الهجوم المضاد، الذي يعده جيشه ضد القوات الروسية.