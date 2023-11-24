مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأونروا

قُتل 27 شخصاً على الأقل، وأُصيب 93 آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في مخيم جباليا، مساء الخميس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وذكرت “وفا” أن مدرسة أبو حسين التابعة لـ “الأونروا” تؤوي مئات النازحين، في مخيم جباليا شمال القطاع.
ومخيم جباليا هو أكبر مخيم للاجئين في القطاع.
كما قُتل 14 شخصاً على الأقل، وأُصيب آخرون، في قصف الطيران الإسرائيلي، منازل وسيارة مدنية في مخيمَي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.
كما أسفرت غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت منزلاً في منطقة “معن” شرق خان يونس- جنوب القطاع، عن مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح.
وقُتل 6 أشخاص في قصف منزلٍ لعائلة الحوت شرق مدينة رفح- جنوب قطاع غزة، وأدّى القصف إلى دمارٍ كبيرٍ في المنطقة المستهدفة.
من ناحيتها، أعلنت حكومة حركة حماس ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، ليصل إلى 14854 شخصاً.
وأوضحت الحركة أن من بين القتلى 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى ذلك، أُصيب 36 ألف شخص.