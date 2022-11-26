توقيف 44 شخصاً من إحدى أخطر شبكات الجريمة في الاتحاد الأوروبي

قالت الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووكالة يوروجست للتعاون القضائي، الجمعة، إن عملية دولية جرت بمشاركة سلطات 11 دولة، أسفرت عن اعتقال 44 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى إحدى أكبر الشبكات الإجرامية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوكالتان الأوروبيتان، ومقرهما في لاهاي، في بيان مشترك إن "عدة منظمات إجرامية كانت تعمل معاً لتنفيذ أنشطة إجرامية متعدّدة على نطاقٍ واسعٍ داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه"، تشمل تهريب المخدرات وغسل الأموال.
خلال العملية التي جرت الثلاثاء بتنسيق من يوروبول ويوروجست، جرت نحو 100 عملية تفتيشٍ ودهمٍ في جميع أنحاء أوروبا، استهدفت رؤساء هذه المنظمات الإجرامية وشركاءهم.
كانت الشبكة، التي يُعتقد أيضاً أنها مرتبطة بمنظمات تهريب مخدرات كبرى خارج الاتحاد الأوروبي، تنشط في ليتوانيا ولاتفيا وجمهورية التشيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا.