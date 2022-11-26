توقيف 44 شخصاً من إحدى أخطر شبكات الجريمة في الاتحاد الأوروبي

وقالت الوكالتان الأوروبيتان، ومقرهما في لاهاي، في بيان مشترك إن "عدة منظمات إجرامية كانت تعمل معاً لتنفيذ أنشطة إجرامية متعدّدة على نطاقٍ واسعٍ داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه"، تشمل تهريب المخدرات وغسل الأموال.