أوكرانيا تنفي تعرُّضها لضغوط غربية للتفاوض مع روسيا

وقبل كلمة من المقرر أن يلقيها أمام زعماء العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ "كوب27"، قال "زيلينسكي": "مرة أخرى: استعادة وحدة الأراضي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعويض عن الأضرار كافة التي تسببت فيها الحرب، ومعاقبة جميع مجرمي الحرب، وضمان عدم تكرار ما يحدث".