"زيلينسكي" يعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية أطلقتها روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت "كل المسيرات الـ13" التي أطلقتها روسيا في ضربات جديدة على كييف ومحيطها، اليوم "الأربعاء".
وقال "زيلينسكي" في مقطع فيديو: "بدأ الإرهابيون في الصباح بـ13 شاهدًا"، في إشارة إلى المسيرات المفخخة الإيرانية الصنع؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "بحسب معلومات أولية: أسقط نظام دفاعنا الجوي المسيرات كلها".
من جهته بيّن رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة كييف سيرغي بوبكو، في بيان نشر عبر "تلجرام"؛ أن كييف استُهدفت بموجتين من الطائرات المسيّرة، ولم يُسَجل وقوع أي ضحايا.
وأوضح أن حطام المسيرات ألحق أضرارًا بمبنى إداري في حي شيفتشينكيفسكي بوسط غرب العاصمة، وأضرارًا خفيفة بأربعة مبانٍ سكنية.