"زيلينسكي" يعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية أطلقتها روسيا

من جهته بيّن رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة كييف سيرغي بوبكو، في بيان نشر عبر "تلجرام"؛ أن كييف استُهدفت بموجتين من الطائرات المسيّرة، ولم يُسَجل وقوع أي ضحايا.