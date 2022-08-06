حملات متطرفة لاقتحام الأقصى غداً.. شعارهم "توقف عن البكاء وابدأ بالبناء"!

كما وقّع 16 عضواً في الكنيست الإسرائيلية على طلب مناقشة عاجلة للسماح لأفواج المستوطنين باقتحام الأقصى بشكلٍ متزامن، وليس على شكل مجموعات متتالية، وتخفيف مدة الانتظار عند باب المغاربة، كما طالبت بإغلاق الأقصى أمام المسلمين غداً ومنعهم من الصلاة في رحابه.