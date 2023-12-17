"متاهة غزة المميتة".. خسائر الاحتلال تتزايد مقارنة بالهجوم البري في 2014

وصل عدد قتلى جيش الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة حتى الآن، إلى ضِعفي عدد الجنود الذين قضوا في الهجوم البري السابق للاحتلال ضد القطاع في العام 2014؛ مما يعني أن "متاهة غزة" تنبئ بالمزيد من المآسي للاحتلال.