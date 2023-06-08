احتدام القتال في محيط مجمع للصناعات العسكرية جنوب الخرطوم

تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم (الخميس)، ولليوم الثاني على التوالي في محيط مجمع للصناعات العسكرية في جنوب الخرطوم، غداة إعلان قوات الدعم سيطرتها عليه.
وأفاد شهود بسماع أصوات إطلاق نار، واشتباكات في المنطقة المحيطة بمجمع اليرموك، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتتواصل الاشتباكات، غداة إعلان قوات الدعم تحقيق "نصر جديد... بالسيطرة الكاملة على مجمع اليرموك ومستودعات الذخيرة".
ونشرت "الدعم السريع" عبر حسابها على "تويتر" شريطاً، ذكرت أنه "من داخل المجمع"، يظهر فيه عناصرها وهم يحتفلون داخل مخزن تتكدس فيه البنادق الرشاشة ومدافع الهاون وكميات هائلة من الذخيرة.
ويعدّ المجمع أبرز منشآت التصنيع العسكري في السودان، وعلى مقربة منه اندلع حريق جراء انفجار أحد صهاريج تخزين النفط في منشأة الشجرة للنفط والغاز.