احتدام القتال في محيط مجمع للصناعات العسكرية جنوب الخرطوم

تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم (الخميس)، ولليوم الثاني على التوالي في محيط مجمع للصناعات العسكرية في جنوب الخرطوم، غداة إعلان قوات الدعم سيطرتها عليه.