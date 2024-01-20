اثنتان من الأمهات يُقْتَلْنَ كل ساعة.. تقرير أممي يكشف "فواجع النساء والأطفال في غزة"

قالت وكالة الأمم المتحدة المعنيّة بتعزيز المساواة بين الجنسين، أمس الجمعة: إن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيين في الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة؛ حيث قُتل أكثر من "25 ألف" شخص، ويقتل ما يقدر باثنتين من الأمهات كل ساعة منذ هجوم 7 أكتوبر.