اثنتان من الأمهات يُقْتَلْنَ كل ساعة.. تقرير أممي يكشف "فواجع النساء والأطفال في غزة"

قالت وكالة الأمم المتحدة المعنيّة بتعزيز المساواة بين الجنسين، أمس الجمعة: إن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيين في الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة؛ حيث قُتل أكثر من "25 ألف" شخص، ويقتل ما يقدر باثنتين من الأمهات كل ساعة منذ هجوم 7 أكتوبر.
وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة: أنه نتيجة للصراع الذي دام أكثر من "100" يوم، ربما أصبح ما لا يقلّ عن "3000" امرأة أرامل ومسؤولات عن إعالة أسر، وربما فَقَدَ ما لا يقلّ عن "10 آلاف" طفل آباءهم.
وفي تقرير صدر أمس الجمعة: أشارت الهيئة إلى عدم المساواة بين الجنسين والعبء الواقع على عاتق النساء الهاربات من القتال مع أطفالهن والنازحين مرارًا؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وذكرت أن من بين سكان قطاع غزة البالغ عددهم "2.3" مليون نسمة، هناك "1.9" مليون نازح، و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.
في هذا السياق قالت "سيما بحوث" المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: إن هذا "انعكاس قاس" للقتال خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وأضافت: أنه في السابق كان "67%" من جميع المدنيين الذين قُتلوا في غزة والضفة الغربية هم من الرجال، وأقلّ من "14%" من النساء.
وكررت "سيما" دعوات الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى حماس.
وقالت في بيان مصاحب للتقرير: "مهما كنّا نحزن على وضع نساء وفتيات غزة اليوم، فإننا سنحزن أكثر غدًا دون مساعدات إنسانية غير مقيدة ودون نهاية للتدمير والقتل"؛ بحسب الأسوشيتد برس.
وتابعت: "هؤلاء النساء والفتيات محرومات من الأمان والدواء والرعاية الصحية والمأوى.. إنهن يواجهن المجاعة الوشيكة، والأهمّ من ذلك كله أنّهنّ محرومات من الأمل والعدالة".
وتقول وزارة الصحة في غزة: إن ما يقرب من "25 ألف" فلسطيني قتلوا في الصراع؛ "70%" منهم من النساء والأطفال. وتقول الأمم المتحدة: إن أكثر من نصف مليون شخص في غزة، أي ربع السكان، يعانون الجوع.
وبالرغم من تصاعد الأعمال العدائية في غزة، قالت الوكالة: إن المنظمات التي تقودها النساء ومنظمات حقوق المرأة تواصل عملها.
ووجدت الوكالة أن "83" بالمائة من المنظمات النسائية التي شملها الاستطلاع في قطاع غزة، تعمل جزئيًّا على الأقل، وتركّز بشكل أساسي على الاستجابة الطارئة للحرب.
لكنّ هيئةَ الأمم المتحدة للمرأة قالت: إن تحليلها للتمويل من النداء العاجل من أجل غزّة العام الماضي، وجد أن "0.09%" فقط من التمويل ذهب مباشرة إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية.
وقالت "سيما": إن هناك حاجةً لوصول المزيد من المساعدات إلى غزة، وخاصة للنساء والأطفال، ولإنهاء الحرب.