الصحة الفلسطينية: مقتل 27 شخصًا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة: "انتشال 27 شهيدًا وعدد كبير من الجرحى، إثر استهداف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة". ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى، كما لم يتسن للوكالة الحصول على تعليق فوري من المنظمة الأممية. وأظهرت لقطات مصورة لفرانس برس سقوط عدد من الضحايا في الوقت الذي هرع فيه أناس تواجدوا في الموقع لإنقاذ الجرحى.