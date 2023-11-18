وسط الجوع والظلام والعطش.. سكان شمال غزة يتحدّون جيش إسرائيل: لن نرحل

ويشكو "إسماعيل" من التضييقات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي على الخدمات الأساسية؛ ومنها: "المستشفيات مثل القدس والرنتيسي، خرجت من الخدمة، ومستشفى الشفاء مُحاصر، وكنا نستقبل سيارات المساعدات هنا في أحد الشوارع الرئيسية، لكن الآن منعوها من الدخول، ولا نستطيع التجمّع في الشوارع، ونعيش بأقلّ من القليل، أما المياه فأوشكت على النفاد، والكهرباء لم تأتِ بعد، والاتصالات ضعيفة للغاية، وستُقطع قريبًا".