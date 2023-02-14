أمريكا تعرض أدلة تؤكد تورُّط إيران في تزويد روسيا بمُسيِّرات خلال حرب أوكرانيا

سعى مسؤولو دفاع أمريكيون أمس الثلاثاء إلى تبديد أي شك في أن إيران تزوِّد روسيا بطائرات مُسيَّرة في حربها في أوكرانيا، ونشروا صورًا وتحليلات لمثل هذه الطائرات بدون طيار منتشرة في الصراع؛ لإثبات تورُّط طهران، وفقًا لـ"العربية نت".