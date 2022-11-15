مسؤول: تركيا ستلاحق أهدافاً لـ"الكردستاني" و"داعش" في شمال سوريا

أفاد مسؤول تركي كبير، اليوم (الثلاثاء)، بأن تركيا ستلاحق أهدافاً في شمال سوريا، بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، عقب وقوع انفجار إسطنبول أمس الأول.
وذكر المسؤول أن التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم "داعش" الإرهابي لتركيا غير مقبولة، وأن أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية بطريقة أو بأخرى، وفقاً لـ"رويترز".
ووصف سوريا بأنها "مشكلة أمن قومي بالنسبة لتركيا، وهناك عمل يجري القيام به بالفعل في هذا الصدد".
وأوضح أن هناك عملية جارية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق، وهناك أهداف معينة في سوريا بعد استكمال هذا".
وتتهم الحكومة التركية المسلحين الأكراد بالضلوع في الانفجار الذي وقع الأحد في شارع الاستقلال في إسطنبول وأودى بحياة 6 وإصابة أكثر من 80.