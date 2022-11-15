مسؤول: تركيا ستلاحق أهدافاً لـ"الكردستاني" و"داعش" في شمال سوريا

أفاد مسؤول تركي كبير، اليوم (الثلاثاء)، بأن تركيا ستلاحق أهدافاً في شمال سوريا، بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، عقب وقوع انفجار إسطنبول أمس الأول.