"كريم خان" يدافع عن "مذكرة اعتقال نتنياهو" مذكرًا بما حدث لمارجريت تاتشر

وأضاف: "لكن البريطانيين لم يقولوا: "حسنًا، (هناك في وسط مدينة بلفاست) قد يكون أعضاء من الجيش الجمهوري الإيرلندي ومتعاطفون معهم على طريق فولز رود، وبلا شك، لذا دعونا نُسقط قنبلة تزن 2000 رطل على تلك الطريق ".