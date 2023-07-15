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السفارة السودانية بموسكو: البرهان سيترأس القمة الروسية - الإفريقية

قالت لوكالة "تاس": الاتحاد الروسي هو شريكنا الإستراتيجي
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

ذكرت سفارة السودان في موسكو، أنه من المتوقع أن يحضر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان؛ القمة الروسية - الإفريقية كرئيس للوفد.

وقالت البعثة الدبلوماسية السودانية، وفق وكالة "تاس"، اليوم: "نؤكد أن العمل جارٍ للتحضير لزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ في إطار القمة الروسية - الإفريقية".

وأضافت: التفاعل مع موسكو سيستمر "على الرغم من أي أحداث"، والاتحاد الروسي هو شريكنا الإستراتيجي، ولا يمكن لأي أحداثٍ أن تضرَّ بعلاقاتنا مع روسيا".

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية - الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج يومَي 27 و28 يوليو، بعدما أقيمت القمة الأولى في مدينة سوتشي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 تحت شعار: "من أجل السلام والأمن والتنمية".

عبدالفتاح البرهان
السفارة السودانية بموسكو

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