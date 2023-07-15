السفارة السودانية بموسكو: البرهان سيترأس القمة الروسية - الإفريقية

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية - الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج يومَي 27 و28 يوليو، بعدما أقيمت القمة الأولى في مدينة سوتشي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 تحت شعار: "من أجل السلام والأمن والتنمية".