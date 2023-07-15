السفارة السودانية بموسكو: البرهان سيترأس القمة الروسية - الإفريقية

ذكرت سفارة السودان في موسكو، أنه من المتوقع أن يحضر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان؛ القمة الروسية - الإفريقية كرئيس للوفد.
وقالت البعثة الدبلوماسية السودانية، وفق وكالة "تاس"، اليوم: "نؤكد أن العمل جارٍ للتحضير لزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ في إطار القمة الروسية - الإفريقية".
وأضافت: التفاعل مع موسكو سيستمر "على الرغم من أي أحداث"، والاتحاد الروسي هو شريكنا الإستراتيجي، ولا يمكن لأي أحداثٍ أن تضرَّ بعلاقاتنا مع روسيا".
ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية - الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج يومَي 27 و28 يوليو، بعدما أقيمت القمة الأولى في مدينة سوتشي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 تحت شعار: "من أجل السلام والأمن والتنمية".