حصيلة عدوان الاحتلال على غزة ترتفع إلى 40,786 شهيداً

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40,786، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.