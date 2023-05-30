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"قراراته لاغية وباطلة".. المحكمة الاتحادية تلغي تمديد عمل برلمان كردستان العراق
"محمد" أشار إلى أنه يقوض الديمقراطية في البلاد
أعلن رئيس المحكمة الاتحادية بالعراق القاضي جاسم محمد، أن المحكمة قضت اليوم (الثلاثاء)، بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام.
وذكر رئيس المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارًا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 تعتبر لاغية وباطلة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن قرار التمديد يقوض الديمقراطية في البلاد.