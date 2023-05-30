"قراراته لاغية وباطلة".. المحكمة الاتحادية تلغي تمديد عمل برلمان كردستان العراق

أعلن رئيس المحكمة الاتحادية بالعراق القاضي جاسم محمد، أن المحكمة قضت اليوم (الثلاثاء)، بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام.