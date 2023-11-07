سفراء "التعاون الإسلامي" يدينون جرائم الإبادة الجماعية في غزة

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، تم الاتفاق على وجوب التحرك المشترك والفردي للسفراء إعلاميًا، لدحض الرواية الإسرائيلية المزيفة، ووضع خطة عمل برئاسة سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير عبدالرحيم الفرا، لتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء وتنظيمه، بما يضمن تشكيل جبهة ضغط إضافية، وإيصال صوت واحد ومشترك إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية أن قضية فلسطين هي القضية المحورية، وما زالت وستبقى القضية المحورية حتى زوال الاحتلال عن فلسطين.