استياء أميركا من سياسات "نتنياهو" يجمد زيارته إليها

بعد 11 أسبوعًا من بدء ولايته الثالثة رئيسًا لوزراء إسرائيل، لم يحظ بنيامين نتنياهو بعد باستقبال في البيت الأبيض، مما يشير إلى استياء الولايات المتحدة الواضح من سياسات حكومته اليمينية، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).