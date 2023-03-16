استياء أميركا من سياسات "نتنياهو" يجمد زيارته إليها

بعد 11 أسبوعًا من بدء ولايته الثالثة رئيسًا لوزراء إسرائيل، لم يحظ بنيامين نتنياهو بعد باستقبال في البيت الأبيض، مما يشير إلى استياء الولايات المتحدة الواضح من سياسات حكومته اليمينية، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).
وأحجم البيت الأبيض عن تأكيد ما إذا كان سيدعو "نتنياهو" للزيارة، فيما أحال متحدث باسم وزارة الخارجية "رويترز" إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على معلومات حول خطط سفر "نتنياهو".
من جهتها، امتنعت سفارة إسرائيل في واشنطن عن التعليق.
من ناحيته، قال ديفيد ماكوفسكي، وهو مستشار كبير سابق للمبعوث الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ويعمل الآن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "إن الرسالة التي يريدون إرسالها بوضوح هي: إذا اتبعت سياسات مرفوضة، فإنه ليس من حقك الجلوس في المكتب البيضاوي".
وزار معظم الزعماء الإسرائيليين الجدد الولايات المتحدة أو التقوا برئيسها في بداية رئاستهم للحكومة، وفقًا لمراجعة أجرتها رويترز للزيارات الرسمية وصولاً إلى أواخر السبعينيات. وانتظر اثنان فقط من أصل 13 رئيس وزراء سابقين عادوا للسلطة لوقت أطول حتى أتيحت لهما زيارة البيت الأبيض.