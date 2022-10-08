روسيا تكشف أضرار "انفجار جسر القرم ".. وأوكرانيا تعلّق

أدّى انفجار، اليوم السبت، على جسر إستراتيجي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقاً برياً ومساراً للقطارات، إلى سقوط أجزاءٍ من الطريق؛ ما أدى إلى توجيه حركة المرور في اتجاهٍ واحد، في حين نشر مسؤولون أوكرانيون بعد الحادث رسائل مرحة، لكن دون إعلانٍ مباشرٍ للمسؤولية.