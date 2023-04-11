"بورتنيكوف" يتهم أوكرانيا بتحريض الروس على التمرد المسلح

اتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم (الثلاثاء)، أوكرانيا والدول الغربية، بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرد المسلح على خلفية غزو أوكرانيا.