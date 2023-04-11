"بورتنيكوف" يتهم أوكرانيا بتحريض الروس على التمرد المسلح

اتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم (الثلاثاء)، أوكرانيا والدول الغربية، بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرد المسلح على خلفية غزو أوكرانيا.
وقال "بورتنيكوف" خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب الروسية: "أطلقت أجهزة الأمن الأوكرانية مع قادتها الغربيين حملة آيديولوجية وتجنيدية عدوانية تستهدف مواطنينا، خصوصاً جيل الشباب".
وأضاف: "إن هذه الحملة تهدف إلى توريط الروس في أنشطة تخريبية وإرهابية ومتطرفة في روسيا"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وذكر "بورتنيكوف" أنه "جرى إحباط 118 جريمة إرهابية في روسيا منذ فبراير (شباط) مرتكبوها من الشباب والمراهقين وبينهم قاصرون".