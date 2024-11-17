"استراتيجية ما بعد الانتخابات".. الديمقراطيون يستعدون لمعركة شرسة ضد "ترامب"

يستعد الديمقراطيون لمعركة سياسية جديدة وشرسة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث يخططون لاستراتيجية مختلفة تمامًا عن "المقاومة" الليبرالية، التي مارسوها في عام 2017. فبدلاً من الاحتجاجات الضخمة، يركزون على المعارك القانونية وتوحيد سلطة الدولة، حيث يبدو أن الناخبين الديمقراطيين متعبون ومستعدون لتجاهل ترامب بدلاً من مواجهته.