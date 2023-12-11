أكثر من 61% من منازل القطاع.. إسرائيل دمرت 305 آلاف منزل في غزة

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى مساء السبت عن استشهاد 17 ألفا و997 فلسطينيا، وإصابة 49 ألفا و229 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.