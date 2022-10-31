النرويج ترفع حالة تأهب جيشها تحسبًا لتهديدات حرب روسيا على أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، اليوم الاثنين، أن بلاده سترفع حالة تأهب جيشها ابتداءً من غدٍ، وستعزز الإجراءات الأمنية، على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.
وقال "ستوره" في مؤتمر صحفي: "هذا أخطر وضع أمني منذ عقود، ولا توجد مؤشرات على أن روسيا توسّع حربها إلى دول أخرى، لكن التوترات المتزايدة تجعلنا أكثر عرضة للتهديدات والعمليات الاستخباراتية وحملات التأثير"، وفقًا لـ"رويترز".
ونشرت النرويج جيشها لأول مرة لحماية المنصات البحرية والمنشآت البرية بعد حدوث تسريب في خط أنابيب نورد ستريم في 26 سبتمبر الماضي، وتلقّت دعمًا من القوات البحرية البريطانية والفرنسية والألمانية.