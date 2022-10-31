النرويج ترفع حالة تأهب جيشها تحسبًا لتهديدات حرب روسيا على أوكرانيا

وقال "ستوره" في مؤتمر صحفي: "هذا أخطر وضع أمني منذ عقود، ولا توجد مؤشرات على أن روسيا توسّع حربها إلى دول أخرى، لكن التوترات المتزايدة تجعلنا أكثر عرضة للتهديدات والعمليات الاستخباراتية وحملات التأثير"، وفقًا لـ"رويترز".