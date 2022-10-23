"ناسا" تشكّل فريقًا لدراسة الظواهر الجوية "الغامضة"

وأشارت "ناسا" في بيانها إلى أن الدراسة الخاصة بالظواهر الجوية الغامضة، ستبدأ يوم الاثنين، وستشارك الرأي العام بتقرير يتضمن كل النتائج التي تم التوصل إليها في منتصف السنة القادمة 2023.