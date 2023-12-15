اسرائيل.. الجيش يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك غزة

ومنذ ساعات الصباح أعلن الجيش عن مقتل 4 من عسكرييه، اثنان منهم قتلا في معارك جنوب قطاع غزة، أحدهما قائد دبابة في وحدة المجنزرات الحديدية، أما الاثنان الآخران فهما ضمن قائمة الجنود المختطفين منذ الـ 7 من أكتوبر، حيث أعلن الجيش تمكنه من الوصول إلى جثتيهما اليوم.