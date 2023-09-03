وجد مركبته منهوبة بعد 3 أشهر.. ماذا فعلت الحرب في 31 ألف سيارة بالسودان!

بعد بحث دام أكثر من 3 أشهر، عثر حسن الصافي، أحد سكان أحياء شمال مدينة الخرطوم بحري على سيارته، في أحد الشوارع بعد تجريدها من الكثير من مكوناتها الرئيسية؛ لكن سيارة الصافي ما هي إلا واحدة من أكثر من 30 ألف سيارة تعرضت للنهب والتدمير، خلال الحرب المستمرة في العاصمة الخرطوم منذ 5 أشهر.