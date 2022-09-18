تركيا تخسر جنديًا في هجوم صاروخي شنه مسلحون عبر الحدود مع سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها وإصابة آخر، في هجوم شنه مسلحون بقاذفة صواريخ على موقع عسكري تركي قرب الحدود السورية اليوم (الأحد).
وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات التركية ردت بعد تعرض موقع في سروج بإقليم شانلي أورفا لهجوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى مقتل 12 مسلحاً، وتحييد أهداف في المنطقة، التي انطلقت منها النيران.
ولم تحدد الوزارة هوية المسلحين، لكن القوات التركية تخوض صراعًا في المنطقة مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية" والتي تعد في الوقت نفسه مكونًا أساسيًا في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.