تركيا تخسر جنديًا في هجوم صاروخي شنه مسلحون عبر الحدود مع سوريا

ولم تحدد الوزارة هوية المسلحين، لكن القوات التركية تخوض صراعًا في المنطقة مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية" والتي تعد في الوقت نفسه مكونًا أساسيًا في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.