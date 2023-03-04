روسيا تتحدّث عن سقوط 500 جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح في ٢٤ ساعة

وأضافت: في اتجاه كوبيانسك، أسفرت العمليات الهجومية التي تشنّها القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية، عن مقتل أكثر من 90 جنديًّا أوكرانيًّا، وتدمير دبابة و6 مركبات.