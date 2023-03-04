روسيا تتحدّث عن سقوط 500 جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح في ٢٤ ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح في محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.
على الجانب المقابل، كشفت السلطات الأوكرانية عن أحدث مستجدّات الحرب الدائرة منذ أزيد من سنة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديًّا أوكرانيًّا في محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 20 مركبة ونظام مدفعي من "M777" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر.
وأضافت: في اتجاه كوبيانسك، أسفرت العمليات الهجومية التي تشنّها القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية، عن مقتل أكثر من 90 جنديًّا أوكرانيًّا، وتدمير دبابة و6 مركبات.
وتابعت الوزارة الروسية: في محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه، قالت الدفاع الروسية: إن "سلاح الطيران الروسي ألحق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية؛ حيث تم القضاء على 80 عسكريًّا، وتدمير دبابة ومدرعتين ومدفعين، خلال اليوم الماضي".
وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، اليوم الماضي، مروحيةً من طراز "Mi-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمنطقة زاباروجيا، وتم اعتراض 12 صاروخًا من نوع "هيمارس"، كما تم إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية؛ وفق المصدر ذاته.
من ناحيتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، على حسابها الرسمي في فيسبوك: "خلال اليوم الماضي شنّت روسيا 32 ضربة جوية و6 ضربات صاروخية، ونفّذت 84 عملية قصف استهدفت بعضها البنية التحتية المدنية".
وأضافت: "يركّز العدوّ جهوده الرئيسة على الهجوم في اتجاهات شاختار وليمانسكي وكوبيان".
على صعيد آخر قام وزير الدفاع سيرغي شويغو بزيارة نادرة للقوات الروسية المتمركزة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع في بيان منشور على تطبيق تليجرام للمراسلة: "وزير دفاع روسيا الاتحادية، قائد الجيش سيرغي شويغو، تفقد موقع القيادة الأمامي لإحدى التشكيلات بالمنطقة العسكرية الشرقية في اتجاه جنوب دونيتسك".
وظهر شويغو في مقطع مصور أصدرته وزارة الدفاع يقلد أفرادًا بالجيش الروسي أوسمةً، وأيضًا وهو يتجوّل في بلدة متضرّرة برفقة قائد المنطقة كولونيل جنرال رستم مرادوف.