"الخارجية الفلسطينية": مجزرة الاحتلال في رفح انعكاس مباشر للعقلية الانتقامية لصناع القرار في إسرائيل

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أشارت إلى أنه في ظل ادعاء بنيامين نتنياهو التزام قواته بالقانون الدولي، وفي ظل التصعيد الحاصل في تصريحات أكثر من مسؤول إسرائيلي بشأن إطلاق النار بسهولة على المدنيين، التي كان آخرها ما صرح به الوزير المتطرف "بن غفير"، حين طالب الجيش بإطلاق النار على النساء والأطفال الذين يقتربون من الحدود، والتي وجدت ترجمتها العملية في إعدام الشهيد رامي البطحة (35 عامًا) بعشرين رصاصة، استقرت بجسده في بلدة بتير غرب بيت لحم.