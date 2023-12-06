لأول مرة.. "غوتيريش" يستخدم المادة الـ99 من الميثاق الأممي لدق ناقوس الخطر بشأن غزة

واعتمد الأمين العام على المادة الـ99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، التي نادرًا ما تُستخدم، وتخوله لـ"لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليَّين"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".