الانتخابات المحلية التركية.. قتيل و12 مصاباً في أعمال عنف بلجنة في ديار بكر

قُتل مواطن تركي واحد على الأقل، وأصيب آخرون جراء اندلاع أعمال عنف بإحدى اللجان الانتخابية في ديار بكر جنوب شرق تركيا، التي شهدت انطلاق الانتخابات المحلية، اليوم (الأحد).
وأوضح مسؤول تركي أن اشتباكات اندلعت بين مجموعتين متنافستين خلال الانتخابات، أسفرت عن سقوط شخص وإصابة 12 آخرين، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن هذه الحوادث وقعت في قرية تبعد 30 كيلومتراً عن عاصمة المقاطعة.
وبدأ الناخبون الأتراك البالغ عددهم 61 مليوناً، التصويت لاختيار رؤساء بلدياتهم في انتخابات تشكل اختباراً لإدارة الرئيس رجب طيب أردوغان العازم على استعادة إسطنبول بعد هزيمة 2019.
وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الساعة 07:00 (04:00 بتوقيت جرينتش) في شرق تركيا، ثم بعد ساعة في الغرب حيث إسطنبول وأنقرة.