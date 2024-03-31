الانتخابات المحلية التركية.. قتيل و12 مصاباً في أعمال عنف بلجنة في ديار بكر

قُتل مواطن تركي واحد على الأقل، وأصيب آخرون جراء اندلاع أعمال عنف بإحدى اللجان الانتخابية في ديار بكر جنوب شرق تركيا، التي شهدت انطلاق الانتخابات المحلية، اليوم (الأحد).