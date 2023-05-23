إسرائيل تهدد باستهداف منشأة نووية جديدة تبنيها إيران

قال مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية تساحي هنغبي، اليوم (الثلاثاء): "إن المنشأة النووية الجديدة التي تبنيها إيران لن تكون في مأمن من التعرض لهجوم، على الرغم من تقديرات الخبراء بأنها ستكون بعيدة عن متناول القنابل الأمريكية التي تخترق المخابئ".
وأضاف "هنغبي" في مؤتمر أمني قرب تل أبيب: "إن المنشأة الجديدة يبدو أنها ستكون على عمق 100 متر تحت الأرض"، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".
وأقر بأن الموقع سيعقد أي ضربة عسكرية محتملة للمنشأة، لكنه رأى أنه لا تزال هناك حلول لهذا التحدي.
ورفض تأكيد ما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على القيام بذلك بمفردها.