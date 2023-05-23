إسرائيل تهدد باستهداف منشأة نووية جديدة تبنيها إيران

قال مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية تساحي هنغبي، اليوم (الثلاثاء): "إن المنشأة النووية الجديدة التي تبنيها إيران لن تكون في مأمن من التعرض لهجوم، على الرغم من تقديرات الخبراء بأنها ستكون بعيدة عن متناول القنابل الأمريكية التي تخترق المخابئ".