بريطانيا تتهم إيران بإراقة الدماء من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا

اتّهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم "السبت"، إيران بـ"إراقة الدماء من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا".
وفي مؤتمر حوار المنامة السنوي في البحرين، قال "كليفرلي": "إن الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة بأسرها، والبرنامج النووي الإيراني اليوم أكثر تقدمًا من أي وقت مضى، والنظام لجأ إلى بيع روسيا الطائرات المسيرة المسلحة التي تقتل المدنيين في أوكرانيا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "بينما يتظاهر شعبهم ضد عقود من القمع، يريق حكام إيران الدماء والدمار عبر منطقة الشرق الأوسط، وفي مناطق بعيدة مثل أوكرانيا".
وذكر الوزير البريطاني أن بريطانيا عازمة على العمل جنبًا إلى جنب مع أصدقائها لمواجهة التهديد الإيراني، ومنع تهريب الأسلحة التقليدية، ومنع النظام من امتلاك قدرة أسلحة نووية.