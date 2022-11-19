بريطانيا تتهم إيران بإراقة الدماء من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا

وفي مؤتمر حوار المنامة السنوي في البحرين، قال "كليفرلي": "إن الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة بأسرها، والبرنامج النووي الإيراني اليوم أكثر تقدمًا من أي وقت مضى، والنظام لجأ إلى بيع روسيا الطائرات المسيرة المسلحة التي تقتل المدنيين في أوكرانيا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".