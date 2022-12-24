"إهانة بشكل صارخ".. تهديد أوكراني لإيران بـ"تدمير مصانع أسلحتها"

وفي نوفمبر الماضي، اعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، لأول مرة، بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة؛ لكنه أشار إلى أن عملية التسليم "تمت قبل شهور من حرب أوكرانيا".