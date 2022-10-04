كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً "غير محدّد" حلَّق فوق اليابان.. وطوكيو تدين وتدعو سكانها إلى الاحتماء

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدّد، في حلقةٍ جديدةٍ من مسلسل التجارب التي تجريها بيونغ يانغ، في وقتٍ تكثّف فيه سيول مناوراتها العسكرية المشتركة مع واشنطن.
وقالت رئاسة الأركان في سيول إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستياً غير محدّد باتجاه الشرق"، من دون مزيدٍ من التفاصيل.
وبيونغ يانغ التي تمتلك السلاح النووي أجرت هذه السنة سلسلة تجارب غير مسبوقة من حيث الوتيرة. وبلغت هذه التجارب ذروتها الأسبوع الماضي حين أطلق الجيش الكوري الشمالي 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى.
وأجرت سيول وطوكيو وواشنطن في 30 سبتمبر تدريبات ثلاثية ضد غوّاصات، في سابقةٍ من نوعها منذ 5 سنوات. وأتت هذه التدريبات بُعيد أيامٍ من مناورات واسعة النطاق أجرتها القوات البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية قبالة شبه الجزيرة.
وفي هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن بلاده "تدين بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلَّق على الأرجح فوق أراضيها الشمالية قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.
وقال كيشيدا للصحافيين إن "صاروخاً باليستياً عَبَر على الأرجح فوق بلدنا قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. إنه عمل عنف يأتي عقب عمليات إطلاق متكرّرة وحديثة لصواريخ باليستية. نحن ندين بشدة هذا الأمر".
وأصدرت السلطات اليابانية تحذيراً إلى سكان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ.
بدوره، تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول بـ"رد حازم" على إطلاق كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخاً باليستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.
وندّدت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان الثلاثاء، مؤكدة أن "التزامات واشنطن بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية لا تزال صارمة".