كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً "غير محدّد" حلَّق فوق اليابان.. وطوكيو تدين وتدعو سكانها إلى الاحتماء

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدّد، في حلقةٍ جديدةٍ من مسلسل التجارب التي تجريها بيونغ يانغ، في وقتٍ تكثّف فيه سيول مناوراتها العسكرية المشتركة مع واشنطن.