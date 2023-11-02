طائرات الاحتلال الحربية تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة تركزت في المنطقة الشمالية الغربية

وأضافت أن طائرات الاحتلال والمدفعية تقصف بشكل مكثف المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة؛ مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى؛ إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه.