"الضغوط تؤتي ثمارها".. "بايدن" أصبح أكثر انفتاحًا على دعوات الانسحاب من السباق الرئاسي

وتأتي مؤشرات إعادة النظر هذه بعد أن ثبتت إصابة "بايدن" بفيروس "كوفيد-19"، أمس؛ مما أجبره على العزل الذاتي لعدة أيام أثناء تقليص زيارة حملته الانتخابية إلى نيفادا، التي كانت جزءًا من حملة لإظهار أن ترشيحه لا يزال نشطًا، ويتزامن ذلك أيضًا مع بيانات استطلاعات رأي جديدة تظهر أنه الآن يتخلّف عن "ترامب" بنقطتين في فرجينيا، وهي ولاية فاز بها بعشر نقاط في عام 2020.