مشرّعون أمريكيون يتقدّمون بمشروع قانون للحدّ من مراقبة "إف بي آي" للمواطنين

ويصرُّ مسؤولو السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة، على أن سلطة المراقبة، التي ينتهي أجلها في نهاية العام، هي أداة حاسمة لمحاربة التجسس والإرهاب، ويمارسون ضغوطًا من أجل تمديدها.