مشرّعون أمريكيون يتقدّمون بمشروع قانون للحدّ من مراقبة "إف بي آي" للمواطنين

قدم مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم "الأربعاء"، مشروع قانون يهدف إلى الحدّ من سلطات المراقبة الشاملة التي يتمتّع بها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" للمواطنين الأمريكيين.
وأوضح المشرّعون أن التشريع الجديد يساعد في سدّ ثغرات تسمح لمسؤولين بالحصول على بيانات الأمريكيين دون أمر قضائي؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويأتي مشروع القانون بعد ما يزيد على 10 سنوات من النقاش حول سلطات المراقبة، التي صدرت في 11 سبتمبر 2001، والتي تسمح لسلطات إنفاذ القانون المحلية بفحص كميات ضخمة من البيانات التي تجمعها أجهزة المخابرات الأمريكية دون إذن قضائي.
وتشمل الإصلاحات في التشريع المقترح، وضعَ قيود على فحص اتصالات الأمريكيين دون إذن قضائي، وحظر عمليات الفحص التي تتمّ سرًّا لأغراض مخابراتية.
ويصرُّ مسؤولو السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة، على أن سلطة المراقبة، التي ينتهي أجلها في نهاية العام، هي أداة حاسمة لمحاربة التجسس والإرهاب، ويمارسون ضغوطًا من أجل تمديدها.