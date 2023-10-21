منشور إسرائيلي لسكان شمال القطاع: كل مَن اختار البقاء في غزة سيُعتبر "إرهابيًّا"

حذّر منشور إسرائيلي، سكان شمال وادي غزة، من أن كل مَن اختار البقاء يمكن تحديده على أنه إرهابي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن شن غارات على أهداف لحركة حماس في غزة، من بينها منصات إطلاق صواريخ.
وأضاف أن الضرر الناجم عن إحدى الغارات في منطقة قريبة من كنيسة الروم، لم يكن متعمدا؛ مشيرًا إلى أن حماس تضع عن قصد منشآتها العملياتية في مناطق مأهولة بالسكان.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" بسقوط 352 شهيدًا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة، لتصل حصيلة الشهداء في هذه الحرب منذ بدء التصعيد إلى 4385، بحسب وزارة الصحة في القطاع، منهم 1756 طفلًا و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحًا". وأضافت أن "70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين".
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، استهداف تل أبيب ووسط إسرائيل برشقة صاروخية جديدة، وكذلك أعلنتا قصف أسدود برشقة صاروخية ردًّا على استهداف المدنيين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوّت في أسدود بعد 6 ساعات من الهدوء في الجنوب.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت العديد من الأهداف التابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه تم استهداف مقرات لقيادة العمليات ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وغيرها من البنى التحتية ومواقع للمراقبة وإطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس.
وصباح اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد نحو 30 شخصًا فجر اليوم، في قصفٍ نفّذه الطيران الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
ونقلت عن مصادر محلية أن قصفًا استهدف عدة مناطق في مدينة رفح، جنوب القطاع، أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن سبعة أشخاص؛ بينما استشهد 14 شخصًا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.
وأضافت أن شخصين قُتِلا في استهداف منزل من ثلاثة طوابق بمنطقة حي السلام في رفح؛ بينما قُتِل خمسة بينهم ثلاثة أطفال وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا بمنطقة دوار زعرب غرب رفح.
وفيما تحشد إسرائيل دبابات وقوات بالقرب من قطاع غزة استعدادًا لغزو بري محتمل؛ أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق الفالوجا وأبراج العودة وأبراج الندى وتل الهوا في قطاع غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية؛ فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت في أغلبها منازل سكنية.
وذكرت أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بأحزمة نارية منطقة تل الهوا في القطاع؛ مشيرة إلى أن القصف طال أيضًا بيت لاهيا وجباليا.
وفيما تواصل إسرائيل قصفها العنيف لغزة بشكل عنيف ومتواصل؛ تواصل الفصائل الفلسطينية في غزة إطلاق صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل على فترات متقطعة.