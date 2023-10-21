منشور إسرائيلي لسكان شمال القطاع: كل مَن اختار البقاء في غزة سيُعتبر "إرهابيًّا"

وأفادت "الصحة الفلسطينية" بسقوط 352 شهيدًا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة، لتصل حصيلة الشهداء في هذه الحرب منذ بدء التصعيد إلى 4385، بحسب وزارة الصحة في القطاع، منهم 1756 طفلًا و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحًا". وأضافت أن "70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين".