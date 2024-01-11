جلسة محاكمة "إسرائيل".. جنوب أفريقيا تطالب بحصانة للمدنيين في غزة: "مزقوا الشعب الفلسطيني"

وأكد ممثل جنوب أفريقيا أن الاحتلال الإسرائيلي مزق الشعب الفلسطيني وأهدر حقه في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن الاحتلال كثف انتهاكاته في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية ويرتكب منذ عقود أعمال إبادة ضد الفلسطينيين.