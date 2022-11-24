الأمم المتحدة: إيران اعتقلت 14 ألف متظاهر بينهم أطفال

أفاد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، باعتقال 14 ألف متظاهر بينهم أطفال منذ بدأت الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.