الأمم المتحدة: إيران اعتقلت 14 ألف متظاهر بينهم أطفال

أفاد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، باعتقال 14 ألف متظاهر بينهم أطفال منذ بدأت الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وقال "تورك" خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً: "إن هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران، ومن الضروري إنهاء الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأعرب عن مخاوفه من أن التحقيقات في وفاة "أميني" لم تف بالمعايير الدولية.
ولفت المفوض إلى أن الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام في إيران تثير القلق.