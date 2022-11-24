العالم

الأمم المتحدة: إيران اعتقلت 14 ألف متظاهر بينهم أطفال

طالبت بإنهاء الاستخدام غير الضروري للقوة
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك
سبق
سبق

أفاد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، باعتقال 14 ألف متظاهر بينهم أطفال منذ بدأت الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وقال "تورك" خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً: "إن هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران، ومن الضروري إنهاء الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأعرب عن مخاوفه من أن التحقيقات في وفاة "أميني" لم تف بالمعايير الدولية.

ولفت المفوض إلى أن الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام في إيران تثير القلق.

الأمم المتحدة
إيران

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