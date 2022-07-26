المرشحة الأبرز لرئاسة وزراء بريطانيا "تتوعد" تيك توك

وأعلن بوريس جونسون، الذي فاز بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2019، قبل أسابيع، أنه سيستقيل بعد موجة استقالات من الوزراء والمسؤولين، ومع انتفاض العديد من نواب حزب المحافظين ضده.